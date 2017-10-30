В столичных больницах появятся новые томографы

"На балансе учреждений здравоохранения города Киева, которые находятся в коммунальной собственности и подчинении Департамента здравоохранения КГГА, сегодня находятся 11 магнитно-резонансных томографов. Из них 8 работающих, а 3 на стадии списания", - говорится в сообщении.

На балансе медицинских учреждений города находятся также шесть компьютерных томографов (КТ).

В ближайшее время киевляне смогут обследоваться на новом компьютерном томографе в городском консультативно-диагностическом центре.

"В 2017 году был закуплен томограф Optima CT 520 1,5 T для Киевского городского консультативно-диагностического центра (договор подписан, поставка товара ожидается)", - рассказали в департаменте.

А уже вскоре новые аппараты закупят для Александровской клинической больницы и Киевского городского онкологического центра.

Однако, наличие современной техники - это только полдела, утверждают эксперты. Необходимо иметь квалифицированные кадры, которые могут с такими аппаратами работать.

"Самая большая проблема в Украине - не аппараты, а специалисты. Если есть хороший специалист, то он на любом магнитно-резонансном томографе получит правильный результат. А если нет специалиста - этот мощный МРТ не даст того результата, который соответствует действительности. Именно поэтому у нас, при наличии более 150 МРТ по всей стране, есть еще одна большая проблема - нехватка специалистов которые могут должным образом использовать эти МРТ", - убежден кандидат технических наук, доцент кафедры радиохирургии, исполнительный секретарь ассоциации радиологов Украины Юрий Кравченко.

Напомним, некоторые поставщики томографов самостоятельно проводят обучение по работе с новой техникой. Так, недавно тендер Ровенского диагностического центра выиграла компания "ООО ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Украина", которая кроме экономии 100 тысяч грн, предложила провести бесплатное обучение для персонала заведения. Однако такое обучение предлагают далеко не все поставщики.