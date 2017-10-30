В столичных больницах появятся новые томографы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36036 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100992 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153559 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115831 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112153 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104023 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152871 просмотра

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В столичных больницах появятся новые томографы

В столичных больницах появятся новые томографы

Киев  •  УНН

 • 13551 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Столичные больницы вскоре получат новые магнитно-резонансные (МРТ) и компьютерные томографы (КТ) взамен уже устаревших. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Департамента здравоохранения КГГА.

 

"На балансе учреждений здравоохранения города Киева, которые находятся в коммунальной собственности и подчинении Департамента здравоохранения КГГА, сегодня находятся 11 магнитно-резонансных томографов. Из них 8 работающих, а 3 на стадии списания", - говорится в сообщении.

На балансе медицинских учреждений города находятся также шесть компьютерных томографов (КТ).

В ближайшее время киевляне смогут обследоваться на новом компьютерном томографе в городском консультативно-диагностическом центре.

"В 2017 году был закуплен томограф Optima CT 520 1,5 T для Киевского городского консультативно-диагностического центра (договор подписан, поставка товара ожидается)", - рассказали в департаменте.

А уже вскоре новые аппараты закупят для Александровской клинической больницы и Киевского городского онкологического центра.

Однако, наличие современной техники - это только полдела, утверждают эксперты. Необходимо иметь квалифицированные кадры, которые могут с такими аппаратами работать.

"Самая большая проблема в Украине - не аппараты, а специалисты. Если есть хороший специалист, то он на любом магнитно-резонансном томографе получит правильный результат. А если нет специалиста - этот мощный МРТ не даст того результата, который соответствует действительности. Именно поэтому у нас, при наличии более 150 МРТ по всей стране, есть еще одна большая проблема - нехватка специалистов которые могут должным образом использовать эти МРТ", - убежден кандидат технических наук, доцент кафедры радиохирургии, исполнительный секретарь ассоциации радиологов Украины Юрий Кравченко.

Напомним, некоторые поставщики томографов самостоятельно проводят обучение по работе с новой техникой. Так, недавно тендер Ровенского диагностического центра выиграла компания "ООО ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Украина", которая кроме экономии 100 тысяч грн, предложила провести бесплатное обучение для персонала заведения. Однако такое обучение предлагают далеко не все поставщики.

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