У столичних лікарнях з’являться нові томографи

"На балансі закладів охорони здоров’я міста Києва, що знаходяться в комунальній власності та підпорядковані Департаменту охорони здоров’я КМДА, сьогодні знаходяться 11 магнітно-резонансних томографи з них: 8 працюючих, 3 на стадії списання", - йдеться у повідомленні.

На балансі медичних закладів міста перебувають також шість комп’ютерних томографів (КТ).

Найближчим часом кияни зможуть обстежитися на новому комп’ютерному томографі в міському консультативно-діагностичному центрі.

"В 2017 році було закуплено томограф Optima CT 520 1,5 T для Київського міського консультативно-діагностичного центру (договір підписано, поставка товару очікується)", - розповіли у департаменті.

А вже незабаром нові апарати закуплять для Олександрівської клінічної лікарні та Київського міського онкологічного центру.

Проте, наявність сучасної техніки – це лише півсправи, стверджують експерти. Необхідно мати кваліфікованих кадрів, які можуть с такими апаратами працювати.

"Найбільша проблема в Україні - не апарати, а фахівці. Якщо є гарний фахівець, то він на будь-якому магнітно-резонансному томографі отримає правильний результат. А якщо немає фахівця - то найпотужніший МРТ не дасть того результату, який відповідає дійсності. Саме тому ми, маючи понад 150 МРТ по всій країні, маємо ще одну велику проблему - брак фахівців які можуть належно використовувати ці МРТ", - переконаний кандидат технічних наук, доцент кафедри радіохірургії, виконавчий секретар асоціації радіологів України Юрій Кравченко.

Нагадаємо, деякі постачальники томографів самостійно проводять навчання по роботі з новою технікою. Так, нещодавно тендер Рівненського діагностичного центру виграла компанія “ТОВ ПРОТЕК СОЛЮШНЗ Україна”, яка окрім економії 100 тис. грн, запропонувала провести безкоштовне навчання для персоналу закладу. Проте такі навчання пропонують далеко не всі постачальники.