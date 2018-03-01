В столичных аэропортах и на железной дороге за месяц зафиксировано почти 770 админнарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В течение февраля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" зафиксировали 768 нарушений административного законодательства Украины в аэропортах "Киев", "Борисполь" и на железнодорожной станции "Киев-Пассажирский". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ОКПП "Киев" Светлана Савчук.
По словам Савчук, за этот период выявлено еще около десятка поддельных и более 20 недействительных документов. Выполнено более 500 поручений правоохранительных органов и выявлено 34 человека по базе данных Интерпола. Не пропущено в Украину более 120 человек потенциальных незаконных мигрантов.
Как сообщал УНН, подозреваемого в терроризме гражданина Кыргызстана задержали в Киеве.