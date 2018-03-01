В столичных аэропортах и ​​на железной дороге за месяц зафиксировано почти 770 админнарушений

По словам Савчук, за этот период выявлено еще около десятка поддельных и более 20 недействительных документов. Выполнено более 500 поручений правоохранительных органов и выявлено 34 человека по базе данных Интерпола. Не пропущено в Украину более 120 человек потенциальных незаконных мигрантов.

Как сообщал УНН, подозреваемого в терроризме гражданина Кыргызстана задержали в Киеве.