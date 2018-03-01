У столичних аеропортах і на залізниці за місяць зафіксовано майже 770 адмінпорушень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом лютого прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” зафіксували 768 порушень адміністративного законодавства України в аеропортах “Київ”, “Бориспіль” і на залізничній станції “Київ-Пасажирський”. Про це УНН повідомила прес-секретар ОКПП “Київ” Світлана Савчук.
За словами Савчук за цей період виявлено ще близько десятка підроблених та понад 20 недійсних документів. Виконано понад 500 доручень правоохоронних органів та виявлено 34 особи за базою даних Інтерполу. Не пропущено в Україну більше 120 осіб потенційних незаконних мігрантів.
Як повідомляв УНН, підозрюваного у тероризмі громадянина Киргизстану затримали у Києві.