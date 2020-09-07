В столичные общежития заселились более 100 тыс. студентов: на "ковид" их никто так и не протестовал

"ИФА-тестирование столичным студентам, проживающим в общежитиях не проводили. Подавляющее большинство из них просто приехали в Киев и сразу заселились в общежития", - рассказала УНН директор Киевской городской студенческой поликлиники Собко Ирина.

Сам Кличко, констатируя приезд большого количества студентов на обучение в столицу, в том числе и с "красных регионов", переложил ответственность за соблюдение санитарных мероприятий на руководителей киевских общежитий. Призвал их "контролировать" такие мероприятия.

Зато со стороны столичной власти для обеспечения безопасности студентов и преподавателей от заражения "ковид" так ничего сделано и не было. Речь, в частности, о массовом ИФА-скрининге приезжих, как это, например сделали в Одессе.

Там, местная власть нашла средства и выделила финансирование на ИФА-тесты из городского бюджета. ИФА-тестирование проходили именно те студенты, которые проживают в общежитиях.

В Киеве об отсутствии якобы денег на такой скрининг стало известно еще 14 августа. Однако, по словам Собко, "подобная диагностика очень необходима и помогла бы минимизировать вероятность новых вспышек коронавируса".

"Это было бы целесообразно и важно. Дело в том, что в Киев съедутся студенты из разных регионов Украины. В общежитиях в комнатах проживают по два, три, четыре человека. Поэтому студенты там находятся в тесном контакте, и вероятность заражения возрастает", - объясняла врач тогда в комментарии УНН.