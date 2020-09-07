В столичные общежития заселились более 100 тыс. студентов: на "ковид" их никто так и не протестовал
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня мэр Киева Виталий Кличкл сообщил, что в столицу вернулись на обучение 350 тыс. студентов и более 100 тыс. из которых - живут в общежитиях. При этом, как выяснил УНН, никто на "ковид" приезжих так и не протестовал.
"ИФА-тестирование столичным студентам, проживающим в общежитиях не проводили. Подавляющее большинство из них просто приехали в Киев и сразу заселились в общежития", - рассказала УНН директор Киевской городской студенческой поликлиники Собко Ирина.
Сам Кличко, констатируя приезд большого количества студентов на обучение в столицу, в том числе и с "красных регионов", переложил ответственность за соблюдение санитарных мероприятий на руководителей киевских общежитий. Призвал их "контролировать" такие мероприятия.
Зато со стороны столичной власти для обеспечения безопасности студентов и преподавателей от заражения "ковид" так ничего сделано и не было. Речь, в частности, о массовом ИФА-скрининге приезжих, как это, например сделали в Одессе.
Там, местная власть нашла средства и выделила финансирование на ИФА-тесты из городского бюджета. ИФА-тестирование проходили именно те студенты, которые проживают в общежитиях.
В Киеве об отсутствии якобы денег на такой скрининг стало известно еще 14 августа. Однако, по словам Собко, "подобная диагностика очень необходима и помогла бы минимизировать вероятность новых вспышек коронавируса".
"Это было бы целесообразно и важно. Дело в том, что в Киев съедутся студенты из разных регионов Украины. В общежитиях в комнатах проживают по два, три, четыре человека. Поэтому студенты там находятся в тесном контакте, и вероятность заражения возрастает", - объясняла врач тогда в комментарии УНН.