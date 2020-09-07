У столичні гуртожитки заселилися понад 100 тис. студентів: на “ковід” їх ніхто так і не протестував

"ІФА-тестування столичним студентам, які проживають у гуртожитках не проводили. Переважна більшість з них просто приїхали до Києва й одразу заселилися до гуртожитків", - розповіла УНН директор Київської міської студентської поліклініки Собко Ірина.

Сам Кличко, констатуючи приїзд значної кількості студентів на навчання у столицю, в тому числі і з "червоних регіонів", переклав відповідальність за дотримання санітарних заходів на керівників київських гуртожитків. Закликав їх "контролювати" такі заходи.

Натомість збоку столичної влади задля убезпечення студентів та викладачів від зараження "ковід" так нічого зроблено і не було. Мова, зокрема, про масовий ІФА-скринінг приїжджих, як це, наприклад зробили в Одесі.

Там, місцева влада віднайшла кошти та виділила фінансування на ІФА-тести з міського бюджету. ІФА-тестування проходили саме ті студенти, які проживають у гуртожитках.

У Києві про відсутність нібито грошей на такий скринінг стало відомо ще 14 серпня. Однак, за словами Собко, "подібна діагностика дуже необхідна і допомогла б мінімізувати ймовірність нових спалахів коронавірусу".

"Це було б доцільно і важливо. Справа в тому, що до Києва з'їдуться студенти з різних регіонів України. У гуртожитках в кімнатах проживають по дві, три, чотири людини. Тому студенти там перебувають у тісному контакті, і ймовірність зараження зростає", - пояснювала лікар тоді у коментарі УНН.