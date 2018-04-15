В пруду в Кировоградской области нашли тело юноши
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Спасатели достали из пруда в селе Водяное Кировоградской тело юноши 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"14 апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пруду с.Водяное Новоукраинского района обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.
Спасатели достали утопленника из водоема. Им оказался житель с.Водяное 2000 года рождения.
Обстоятельства смерти юноши устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Киеве все еще ищут тело мужчины, который несколько дней назад перевернулся с лодки на Днепре.