У ставку на Кіровоградщині знайшли тіло юнака
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Рятувальники дістали зі ставка у селі Водяне на Кіровоградщині тіло юнака 2000 року народження. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.
“14 квітня до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у ставку с.Водяне Новоукраїнського району виявлено тіло загиблого чоловіка”, — йдеться в повідомленні.
Рятувальники дістали потопельника з водойми. Ним виявився житель с.Водяне 2000 року народження.
Обставини смерті юнака наразі встановлюються.
Як повідомляв УНН, у Києві все ще шукають тіло чоловіка, який кілька днів тому перекинувся з човна на Дніпрі.