У ставку на Кіровоградщині знайшли тіло юнака

“14 квітня до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у ставку с.Водяне Новоукраїнського району виявлено тіло загиблого чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

Рятувальники дістали потопельника з водойми. Ним виявився житель с.Водяне 2000 року народження.

Обставини смерті юнака наразі встановлюються.

Як повідомляв УНН, у Києві все ще шукають тіло чоловіка, який кілька днів тому перекинувся з човна на Дніпрі.