В древнем городе мая обнаружили статую безголового человека в натуральную величину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В древнем городе майя Окскинток, Мексика, во время раскопок под руководством Национального института антропологии и истории (INAH) недавно была обнаружена статуя безголового человека в натуральную величину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Статуя без головы, рук и ног, имеет высоту 1,53 м. Она получила название “Ям Киб”.
Археологи считают, что статуя была сделана по образам воина майя, скорее все, военнопленного. По словам генерального директора INAH Диего Прието, отсутствие головы “символизирует воина, который был пленен во время боя”.
Также он добавил, что вполне вероятно, что человека, которого изображала статуя, в конце концов обезглавили после захвата.
Проводя медийную экскурсию по месту раскопок, археолог Луис Пантоха Диас объяснил важность открытия, сказав, что “его нашли лежащим на спине, и он олицетворяет человеческую фигуру”.
При этом информация, которой поделились археологи, является предварительной, а не окончательной. Пока многое неизвестно, и Пантоха Диас отметил, что на на этом этапе трудно что-то сказать с уверенностью.
Напомним
Археологи из Краеведческого музея города Роскилле, в Дании, во время раскопок на месте строительства жилого комплекса обнаружили так называемое болотное тело. Так называют хорошо сохранившиеся мумии или кости древних людей, которые находят в основном на севере Европы. В общем, были обнаружены кости неизвестного человека с остатками кремневого топора и костями животных, что говорит о том, что этого человека принесли в жертву более 5000 лет назад.