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Археологи у Данії виявили 5000-річне "болотне тіло"

Археологи у Данії виявили 5000-річне "болотне тіло"

Київ • УНН

 • 1852787 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Археологи із Краєзнавчого музею міста Роскілле, в Данії, під час розкопок на місці будівництва житлового комплексу виявили так зване болотяне тіло. Так називають мумії, які добре збереглися, або кістки стародавніх людей, які знаходять в основному на півночі Європи. Загалом були виявлені кістки невідомої людини із залишками кремінної сокири та кістками тварин, що говорить про те, що цю людину принесли в жертву понад 5000 років тому, інформує УНН з посиланням на Live Science.

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Болотяні тіла отримали свою назву через те, що ці людські рештки знаходять у торф'яних болотах. Проте болото, яке розташоване неподалік від міста Стенлесе на північний захід від столиці Данії Копенгагена, було осушене перед початком будівництва житлових будинків.

Згідно з данським законодавством, археологи повинні досліджувати територію перед початком будь-якого будівництва.

Отже, данські археологи провели перші розкопки та виявили стародавні рештки людини, стать і вік якої поки не встановлено.

Вчені вважають, що, швидше за все, ця людина стала жертвою людського жертвопринесення. І її тіло спеціально помістили в болото в епоху неоліту.

Такі болотяні тіла добре зберігаються, хоча вони можуть бути виявлені або у вигляді мумій, або у вигляді скелетних решток.

Нині археологи вже знайшли десятки болотних тіл по всій північно-західній Європі, особливо в Данії, Німеччині, Нідерландах і Великій Британії, де людські жертвопринесення з поміщенням людей у болото, ймовірно, зберігалися протягом кількох тисяч років.

Цитата

"Ця людина жила на початку данського неоліту, і ми знаємо, що традиції людських жертвоприношень сягають того часу, адже у нас є й інші приклади таких болотних тіл", — наголошує Еміль Струве з Краєзнавчого музею міста Роскілле.

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Поки що археологи припинили розкопки та відновлять їх лише навесні. Але попередньо вчені вже виявили кістки ніг людини, тазу та частину нижньої щелепи із зубами. Інші частини тіла не збереглися.

Дослідники кажуть, що стать цієї людини можна буде визначити за будовою тазу, а також за допомогою витягнутої із зубів ДНК. Щодо віку людини на момент смерті, то рівень зношеності зубів може дати деякі підказки щодо цього.

Також археологи знайшли біля решток кремнієву сокиру, яку ніколи не використовували. Це говорить про те, що її спеціально помістили сюди під час жертвопринесення. Крім цього, навколо болотного тіла було знайдено кістки тварин.

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