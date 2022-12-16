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Археологи в Дании обнаружили 5000-летнее "болотное тело"

Археологи в Дании обнаружили 5000-летнее "болотное тело"

Киев • УНН

 • 1852787 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Археологи из Краеведческого музея города Роскилле, в Дании, во время раскопок на месте строительства жилого комплекса обнаружили так называемое болотное тело. Так называют хорошо сохранившиеся мумии или кости древних людей, которые находят в основном на севере Европы. В общем, были обнаружены кости неизвестного человека с остатками кремневого топора и костями животных, что говорит о том, что этого человека принесли в жертву более 5000 лет назад, информирует УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Болотные тела получили свое название из-за того, что эти человеческие останки находят в торфяных болотах. Однако болото, расположенное неподалеку от города Стенлесе северо-западнее столицы Дании Копенгагена, было осушено перед началом строительства жилых домов.

Согласно датскому законодательству, археологи должны исследовать территорию перед началом любого строительства.

Итак, датские археологи провели первые раскопки и обнаружили древние останки человека, пол и возраст которого пока не установлен.

Ученые считают, что, скорее всего, этот человек стал жертвой человеческого жертвоприношения. И ее тело специально поместили в болото в эпоху неолита.

Такие болотные тела хорошо сохраняются, хотя они могут быть обнаружены либо в виде мумий, либо в виде скелетных остатков.

Сейчас археологи уже обнаружили десятки болотных тел по всей северо-западной Европе, особенно в Дании, Германии, Нидерландах и Великобритании, где человеческие жертвоприношения с помещением людей в болото, вероятно, хранились в течение нескольких тысяч лет.

Цитата

"Этот человек жил в начале датского неолита, и мы знаем, что традиции человеческих жертвоприношений уходят в то время, ведь у нас есть и другие примеры таких болотных тел", — подчеркивает Эмиль Струве из Краеведческого музея города Роскилле.

Детали

Пока археологи прекратили раскопки и возобновят их только весной. Но предварительно ученые обнаружили кости ног человека, таза и часть нижней челюсти с зубами. Остальные части тела не сохранились.

Исследователи говорят, что пол этого человека можно будет определить по строению таза, а также с помощью извлеченной из зубов ДНК. Что касается возраста человека на момент смерти, то уровень износа зубов может дать некоторые подсказки на этот счет.

Также археологи нашли у остатков кремниевый топор, который никогда не использовали. Это говорит о том, что ее специально поместили сюда во время жертвоприношения. Кроме этого, вокруг болотного тела были обнаружены кости животных.

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