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У стародавньому місті мая виявили статую безголової людини у натуральну величину

У стародавньому місті мая виявили статую безголової людини у натуральну величину

Київ • УНН

 • 1039177 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У стародавньому місті майя Окскінток, Мексика, під час розкопок під керівництвом Національного інституту антропології та історії (INAH) нещодавно було виявлено статую безголової людини у натуральну величину. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Вапнякова статуя без голови, рук та ніг, має висоту 1,53 м. Вона отримала назву “Ям Кіб”.

Археологи вважають, що статуя була зроблена за образом воїна майя, швидше за все, військовополоненого. За словами генерального директора INAH Дієго Прієто, відсутність голови “символізує воїна, який був полоненим під час бою”.

Також він додав, що цілком імовірно, що людину, яку зображала статуя, зрештою обезголовили ​​після захоплення.

Проводячи медійну екскурсію місцем розкопок, археолог Луїс Пантоха Діас пояснив важливість відкриття, сказавши, що “його знайшли лежачим на спині, і він уособлює людську фігуру”.

При цьому інформація, якою поділилися археологи, є попередньою, а не остаточною. Наразі багато чого невідомо, і Пантоха Діас зазначив, що на цьому етапі важко щось сказати з упевненістю.

Нагадаємо 

Археологи із Краєзнавчого музею міста Роскілле, в Данії, під час розкопок на місці будівництва житлового комплексу виявили так зване болотяне тіло. Так називають мумії, які добре збереглися, або кістки стародавніх людей, які знаходять в основному на півночі Європи. Загалом були виявлені кістки невідомої людини із залишками кремінної сокири та кістками тварин, що говорить про те, що цю людину принесли в жертву понад 5000 років тому.

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