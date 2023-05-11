В Стамбуле при участии Вселенского Патриарха провели богослужение на украинском языке

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«С благословения и личного высокого участия Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея в Храме Святого Николая Cibali состоялась Божественная Литургия на украинском языке. Службу Божью совершили Отец Мефодий и Патриарший диакон Епифаний», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по завершению литургии Вселенский Патриарх Варфоломей наградил Иеромонаха Мефодия (Волощенко) титулом Архимандрита Вселенского Престола.

«Его Всесвятейшество отметил добродетели и заслуги Отца Мефодия, большой личный вклад в сплочение украинского прихода не только в Стамбуле, но и других городах Турции», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В храме УПЦ МП в Хмельницком состоялась первая молитва на украинском языке.