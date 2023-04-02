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У храмі УПЦ МП в Хмельницькому відбулася перша молитва українською мовою 

У храмі УПЦ МП в Хмельницькому відбулася перша молитва українською мовою 

Київ • УНН

 • 1088648 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП, який знаходиться у Хмельницькому і там, де побили військового, прочитали першу молитву українською мовою. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата
"Перша молитва Українською Мовою за Україну, за Українських Воїнів у Соборі.
Перша за десятки і десятки років! Хмельничани - круті! Повага усім! Пишаюся! Дякую, усім українцям за підтримку!", - написав мер.

Доповнення

Вчора, 2 квітня, під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі упц мп стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами. Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького.

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