У храмі УПЦ МП в Хмельницькому відбулася перша молитва українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП, який знаходиться у Хмельницькому і там, де побили військового, прочитали першу молитву українською мовою. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
Цитата
"Перша молитва Українською Мовою за Україну, за Українських Воїнів у Соборі.
Перша за десятки і десятки років! Хмельничани - круті! Повага усім! Пишаюся! Дякую, усім українцям за підтримку!", - написав мер.
Доповнення
Вчора, 2 квітня, під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі упц мп стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами. Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького.