У храмі УПЦ МП в Хмельницькому відбулася перша молитва українською мовою 

Цитата

"Перша молитва Українською Мовою за Україну, за Українських Воїнів у Соборі.

Перша за десятки і десятки років! Хмельничани - круті! Повага усім! Пишаюся! Дякую, усім українцям за підтримку!", - написав мер.

Доповнення

Вчора, 2 квітня, під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі упц мп стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами. Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького.