В храме УПЦ МП в Хмельницком состоялась первая молитва на украинском языке

Цитата

"Первая молитва на украинском языке за Украину, за Украинских Воинов в Соборе. Первая за десятки и десятки лет! Хмельничане - крутые! Уважение всем! Горжусь! Спасибо всем украинцам за поддержку!", - написал мэр.

Дополнение

Вчера, 2 апреля, во время воскресного богослужения в Хмельницком кафедральном соборе упц мп произошел инцидент: конфликт между мужчиной в военной форме, священнослужителями храма и некоторыми верующими. Правоохранители открыли производство по факту избиения военного в одном из храмов города Хмельницкого.