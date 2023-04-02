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В храме УПЦ МП в Хмельницком состоялась первая молитва на украинском языке

В храме УПЦ МП в Хмельницком состоялась первая молитва на украинском языке

Киев • УНН

 • 1088645 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП, который находится в Хмельницком и там, где избили военного, прочитали первую молитву на украинском языке. Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Первая молитва на украинском языке за Украину, за Украинских Воинов в Соборе. Первая за десятки и десятки лет! Хмельничане - крутые! Уважение всем! Горжусь! Спасибо всем украинцам за поддержку!", - написал мэр.

Дополнение

Вчера, 2 апреля, во время воскресного богослужения в Хмельницком кафедральном соборе упц мп произошел инцидент: конфликт между мужчиной в военной форме, священнослужителями храма и некоторыми верующими. Правоохранители открыли производство по факту избиения военного в одном из храмов города Хмельницкого.

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