У Стамбулі за участю Вселенського Патріарха провели богослужіння українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У турецькому Стамбулі за особистої участі Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у Храмі Святого Миколая відбулася Божественна Літургія українською мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.
Цитата
«З благословення та особистої високої участі Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у Храмі Святого Миколая Cibali відбулася Божественна Літургія українською мовою. Службу Божу звершили Отець Методій і Патріарший диякон Епіфаній», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що по завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу.
«Його Всесвятість відзначив чесноти і заслуги Отця Методія, великий особистий внесок у згуртування української парафії не тільки в Стамбулі, а й інших містах Туреччини», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У храмі УПЦ МП в Хмельницькому відбулася перша молитва українською мовою.