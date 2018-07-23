В США растет количество винодельческих предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. За последние восемь лет в Америке количество винодельческих предприятий увеличилось более чем на 50%, передает УНН со ссылкой на Statista.
По состоянию на 2018 год в США насчитывается порядка 9,7 тыс. предприятий, производящих вино.
В сравнении с 2017 годом количество винодельческих заводов в США увеличилось на 7,7%, в сравнении с 2016 — 11,4%.
“Даже наряду с заметным ростом количества винодельческих предприятий, США занимает четвертое место в мире по производству вина. Первое место принадлежит Италии с годовым показателем производства в 51 млн гектолитров”, — говорится в сообщении.
Отметим, что украинское вино “Коктебель”, тем временем, получило всемирное признание.
В частности, на протяжении в 2017-2018 годов на международном дегустационном конкурсе напитков BEST DRINK уникальные продукты этого бренда заняли первые места в категории сортовых и купажных вин.
Напомним также, что украинцы все чаще отдают предпочтение вину перед крепкими алкогольными напитками. Более того, отечественный покупатель начинает наследовать европейскую культуру потребления этого напитка, увеличивая долю потребления столовых сухих вин.