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У США зростає кількість виноробних підприємств

У США зростає кількість виноробних підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. За останні вісім років в Америці кількість виноробних підприємств зросла більш ніж на 50%, передає УНН з посиланням на Statista.

Станом на 2018 рік у США налічується близько 9,7 тис. підприємств, які виробляють вино.

У порівнянні з 2017 роком кількість виноробних заводів в США збільшилася на 7,7%, в порівнянні з 2016 - 11,4%.

"Навіть поряд з помітним зростанням кількості виноробних підприємств, США займає четверте місце в світі по виробництву вина. Перше місце належить Італії з річним показником виробництва в 51 млн гектолітрів", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що українське вино "Коктебель", тим часом, отримало всесвітнє визнання.

Зокрема, протягом 2017-2018 років на міжнародному дегустаційному конкурсі напоїв BEST DRINK унікальні продукти цього бренду зайняли перші місця в категорії сортових і купажних вин.

Нагадаємо також, що українці все частіше наддають перевагу вину перед міцними алкогольними напоями. Більше того, вітчизняний покупець починає наслідувати європейську культуру споживання цього напою, збільшуючи частку споживання столових сухих вин.

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