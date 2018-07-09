В США опять упал медицинский вертолет: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов в американском Вильямсбурге, вызвав сильный пожар. По предварительной информации в результате катастрофы погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой WTKR
Причина крушения на данній момент неизвестна.
Как сообщал УНН, вчера четыре человека пострадали в результате аварии медицинского вертолета в Чикаго.
Напомним, в горах Кыргызстана во время спасательной операции потерпел крушение вертолет сил воздушной обороны страны, пострадали 4 человека.
4 апреля в результате катастрофы военного самолета F-16, которая произошла вблизи базы ВВС Неллис за пределами Лас-Вегаса, погиб летчик элитного подразделения “Буревестник” ВВС США (United States Air).