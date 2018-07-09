У США знову впав медичний вертоліт: є загиблий

Причина аварії на данній момент невідома.



Як повідомляв УНН, вчора чотири людини постраждали в результаті аварії медичного вертольота в Чикаго.



Нагадаємо, в горах Киргизстану під час рятувальної операції зазнав аварії вертоліт сил повітряної оборони країни, постраждали 4 людини.



4 квітня в результаті катастрофи військового літака F-16, яка сталася поблизу бази ВПС Нелліс за межами Лас-Вегаса, загинув льотчик елітного підрозділу "Буревісник" ВВС США (United States Air).