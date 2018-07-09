У США знову впав медичний вертоліт: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Медичний вертоліт Eurocopter EC 135 упав на селище таунхаусів в американському Вільямсбурзі, викликавши сильна пожежа. За попередньою інформацією в результаті катастрофи загинула одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням WTKR
Причина аварії на данній момент невідома.
Як повідомляв УНН, вчора чотири людини постраждали в результаті аварії медичного вертольота в Чикаго.
Нагадаємо, в горах Киргизстану під час рятувальної операції зазнав аварії вертоліт сил повітряної оборони країни, постраждали 4 людини.
4 квітня в результаті катастрофи військового літака F-16, яка сталася поблизу бази ВПС Нелліс за межами Лас-Вегаса, загинув льотчик елітного підрозділу "Буревісник" ВВС США (United States Air).