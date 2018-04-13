В США нашли похищенную 30 лет назад картину Шагала

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 22021 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 57834 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 100108 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 109736 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 117026 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 129666 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145318 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147857 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 191062 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157313 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

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В США нашли похищенную 30 лет назад картину Шагала

В США нашли похищенную 30 лет назад картину Шагала

Киев  •  УНН

 • 10878 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Картина Марка Шагала, похищенная из дома нью-йоркской пары в 1988 году, будет возвращена в семейное имение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Живопись 1911 года, "Отелло и Дездемона" была похищен вместе с десятком других произведений искусства и ювелирных изделий.

Шагал был найден в прошлом году после того, как владелец галереи в Вашингтоне, дважды отказался приобрести картину и обратился к властям с требованием подтвердить право собственности.

Как сообщал УНН, Министерство культуры Украины начало работу по подготовке предложений по применению санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины.

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