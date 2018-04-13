В США нашли похищенную 30 лет назад картину Шагала
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Картина Марка Шагала, похищенная из дома нью-йоркской пары в 1988 году, будет возвращена в семейное имение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Живопись 1911 года, "Отелло и Дездемона" была похищен вместе с десятком других произведений искусства и ювелирных изделий.
Шагал был найден в прошлом году после того, как владелец галереи в Вашингтоне, дважды отказался приобрести картину и обратился к властям с требованием подтвердить право собственности.
Как сообщал УНН, Министерство культуры Украины начало работу по подготовке предложений по применению санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины.