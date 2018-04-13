У США знайшли викрадену 30 років тому картину Шагала
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Картина Марка Шагала, викрадена з дому нью-йоркської пари в 1988 році, буде повернута в сімейне маєток. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Живопис 1911 року, "Отелло і Дездемона" був викрадений разом з десятком інших творів мистецтва та ювелірних виробів.
Шагал був знайдений в минулому році після того, як власник галереї у Вашингтоні, двічі відмовився придбати картину і звернувся до влади з вимогою підтвердити право власності.
Як повідомляв УНН, Міністерство культури України почало роботу щодо підготовки пропозицій стосовно застосування санкцій до директорів і посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України.