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У США знайшли викрадену 30 років тому картину Шагала

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Картина Марка Шагала, викрадена з дому нью-йоркської пари в 1988 році, буде повернута в сімейне маєток. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС. 

Живопис 1911 року, "Отелло і Дездемона" був викрадений разом з десятком інших творів мистецтва та ювелірних виробів.

Шагал був знайдений в минулому році після того, як власник галереї у Вашингтоні, двічі відмовився придбати картину і звернувся до влади з вимогою підтвердити право власності.

Як повідомляв УНН, Міністерство культури України почало роботу щодо підготовки пропозицій стосовно застосування санкцій до директорів і посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України. 

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