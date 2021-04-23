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В США женщина случайно закапала себе глаза клеем

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Жительница Детройта, штат Мичиган, Яседра Уильямс случайно перепутала флакон с глазными каплями с флаконом с клеем для ногтей. Но все закончилось хорошо, сообщает WXYZ, передает УНН.

Детали

Женщина рассказала, что уснула в контактных линзах, но, проснувшись ночью, захотела вынуть их. Из-за сухости в глазах, Уильямс нужны были глазные капли, чтобы снять линзы. Она потянулась к своей сумочке, в которой хранился флакон с глазными каплями. Но она также хранила в сумочке бутылку клея для ногтей.

Уильямс осознала свою ошибку слишком поздно.

“Я подумала: „Боже мой“. Он (клей. — ред.) попал ко мне в глаза, и я попыталась стереть его. Он заклеил мне глаза. Я просто начала поливать его холодной водой, и я пытался раскрыть глаза, но не смогла”, — рассказала Уильямс.

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Решение женщины промыть глаз оказалось удачным.

“Если вам что-нибудь попало в глаза, немедленно попробуйте промыть глаз, подержав голову под краном или вылив бутылку воды себе в глаза. Вы устроите беспорядок, но можете спасти свое зрение”, — рассказывает доктор Джордж Уильямс, офтальмолог из Beaumont Health в материале WXYZ.

Он добавил, что Яседра Уильямс — не первый человек, который случайно залила клей для ногтей себе в глаз.

Уильямс была доставлен в больницу, где врачи сняли с нее контактные линзы с клеем для ногтей.

“Они сказали, что это линза спасла мне зрение”, — сказала Уильямс. По ее словам, на этом глазу она осталась без ресниц.
Она также добавила, что никогда больше не будет держать в одной сумочке глазные капли и клей для ногтей, и, скорее всего, она больше не будет использовать клей для ногтей.

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