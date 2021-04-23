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У США жінка випадково закапала собі очі клеєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Мешканка Детройта, штат Мічиган, Яседра Вільямс випадково переплутала флакон з очними краплями з флаконом з клеєм для нігтів. Але все закінчилося добре, повідомляє WXYZ, передає УНН.

Деталі

Жінка розповіла, що заснула в контактних лінзах, але, прокинувшись вночі, захотіла вийняти їх. Через сухість в очах, Вільямс потрібні були очні краплі, щоб зняти лінзи. Вона потягнулася до своєї сумочки, в якій зберігався флакон з очними краплями. Але вона також зберігала в сумочці пляшку клею для нігтів.

Вільямс усвідомила свою помилку занадто пізно.

“Я подумала: „Боже мій“. Він (клей. — ред.) потрапив до мене в око, і я спробувала стерти його. Він заклеїв мені очі. Я просто почала поливати його холодною водою, і я намагався розкрити очі, але не змогла”, — розповіла Вільямс.

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Рішення жінки промити око виявилося вдалим.

“Якщо вам що-небудь потрапило в око, негайно спробуйте промити око, потримавши голову під краном або виливши пляшку води собі в очі. Ви влаштуєте безлад, але можете врятувати свій зір”, — розповідає доктор Джордж Вільямс, офтальмолог з Beaumont Health в матеріалі WXYZ.

Він додав, що Яседра Вільямс — не перша людина, яка випадково залила клей для нігтів собі в око.

Вільямс була доставлена ​​в лікарню, де лікарі зняли з неї контактні лінзи з клеєм для нігтів.

“Вони сказали, що ця лінза врятувала мені зір”, — сказала Вільямс. За її словами, на цьому оці вона залишилася без вій.
Вона також додала, що ніколи більше не буде тримати в одній сумочці очні краплі і клей для нігтів, і, швидше за все, вона більше не буде використовувати клей для нігтів.

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