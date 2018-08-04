Google Glass запропонували використовувати для допомоги дітям з аутизмом

Діти, які страждають розладом аутичного спектру, зазнають труднощів при встановленні зорового контакту, розпізнаванні виразів облич інших людей і соціальною взаємодією. Спостереження показують, що пацієнтам буває важко відрізнити здивування від страху, а також визначити більш тонкі емоції. Сьогодні для лікування деяких симптомів хвороби використовується прикладний аналіз поведінки. Якщо починати його в ранньому віці, то можна досягти помітного поліпшення стану дитини. Однак не всі можуть дозволити собі прийом у терапевта, а фахівців іноді просто не вистачає.

Автори нової роботи під керівництвом Джени Данієлс зі Стенфордського університету придумали метод терапії, яку можна проводити самостійно. Вони використовували систему машинного навчання, натреновану на розпізнавання восьми емоцій: щастя, смутку, злості, відрази, здивування, страху, презирства і нейтральної емоції. Програма встановлюється на смартфон на базі Android, який сполучається з окулярами доповненої реальності Google Glass, і повідомляє в режимі реального часу, які емоції відчувають оточуючі люди.

Щоб перевірити ефективність запропонованого методу, вчені провели пілотне дослідження. 14 дітей з розладами аутичного спектру протягом 72 днів (у середньому) використовували окуляри вдома. Їх середній вік становив 7 років 6 місяців. Дванадцять сімей зі чотирнадцяти помітили, що у дітей збільшилася частота зорового контакту з оточуючими. Середнє поліпшення за шкалою соціальної чуйності (SRS-2), яка оцінює здатність до спілкування, склало 7 пунктів. У чотирьох учасника за час дослідження аутизм перейшов зі важкої форми у середню. Однак важливо відзначити, що в дослідженні не було контрольної групи, з якою можна було б порівнювати результати, тому однозначно сказати, що причина поліпшення пов’язана з використанням Google Glass, не можна.

Довідка: аутизм - розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної та невербальної комунікації, і повторюваною поведінкою, існують складнощі у взаємодії зі зовнішнім світом, з цього приводу виникають порушення в соціалізації. Вкрай популярна тема в нейробіологічних дослідженнях, але точної відповіді на питання про те, звідки береться аутизм, сьогодні немає.