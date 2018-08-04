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Google Glass предложили использовать для помощи детям с аутизмом

Google Glass предложили использовать для помощи детям с аутизмом

Киев  •  УНН

 • 15219 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Ученые разработали новый метод терапии, который поможет детям с аутизмом научиться определять эмоции окружающих. Для этого используются очки дополненной реальности Google Glass, которые сопрягаются с приложением, определяющим, какие чувства испытывают другие люди, и рассказывающим об этом владельцу, информирует УНН со ссылкой на журнал Digital Medecine.

Дети, страдающие расстройством аутического спектра, испытывают сложности при установлении зрительного контакта, распознавании выражений лиц окружающих людей и социальным взаимодействием. Наблюдения показывают, что пациентам бывает трудно отличить удивление от страха, а также определить более тонкие эмоции. Сегодня для лечения некоторых симптомов болезни используется прикладной анализ поведения. Если начинать его в раннем возрасте, то можно добиться заметного улучшения состояния ребенка. Однако не все могут позволить себе прием у терапевта, а специалистов иногда попросту не хватает.

Авторы работы под руководством Джены Даниелс из Стэнфордского университета придумали метод терапии, которую можно проводить самостоятельно. Они использовали систему машинного обучения, натренированную на распознавание восьми эмоций: счастья, грусти, отвращения, удивления, страха, злости, презрения и нейтральной эмоции. Программа устанавливается на смартфон на базе Android, который сопрягается с очками дополненной реальности Google Glass, и сообщает в режиме реального время, какие эмоции испытывают окружающие люди.

Чтобы проверить эффективность предложенного метода, ученые провели пилотное исследование. 14 детей с расстройствами аутического спектра в течение 72 дней (в среднем) использовали очки дома. Их средний возраст составлял 7 лет 6 месяцев. Двенадцать семей из четырнадцати заметили, что у детей увеличилась частота зрительного контакта с окружающими. Среднее улучшение по шкале социальной отзывчивости (SRS-2), которая оценивает способность к общению, составило 7 пунктов. У четырех участника за время исследования аутизм перешел из тяжелой формы в среднюю. Однако важно отметить, что в исследовании не было контрольной группы, с которой можно было бы сравнивать результаты, поэтому однозначно сказать, что причина улучшения связана с использованием Google Glass, нельзя.

Справка: аутизм — расстройство развития нервной системы, характеризующееся нарушением социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации, и повторяющимся поведением, существуют сложности во взаимодействии с внешним миром, по этому поводу возникают нарушения в социализации. Крайне популярная тема в нейробиологических исследованиях, но точного ответа на вопрос о том, откуда берется аутизм, сегодня нет.

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