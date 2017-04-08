В США собираются ввести экономические санкции в отношении к Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о дополнительных санкциях против Сирии. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы сообщим о дополнительных санкция в отношении Сирии, как части наших общих усилий направленных на остановку этого вида деятельности (применения химического оружия), - сказал С.Мнучин.
Как сообщалось, США 7 апреля осуществили ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующиеся на кораблях ВМС США.