У США збираються ввести економічні санкції щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сполучені Штати найближчим часом оголосять про додаткові санкції проти Сирії. Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, передає УНН з посиланням на CNN.
“Ми повідомимо про додаткові санкції щодо Сирії, як частини наших спільних зусиль, спрямованих на зупинку цього виду діяльності (застосування хімічної зброї)”, — сказав С.Мнучин.
Як повідомлялося, США 7 квітня здійснили ракетний удар по урядовій базі в Сирії крилатими ракетами, що базуються на кораблях ВМС США.