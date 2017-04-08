У США збираються ввести економічні санкції щодо Сирії

“Ми повідомимо про додаткові санкції щодо Сирії, як частини наших спільних зусиль, спрямованих на зупинку цього виду діяльності (застосування хімічної зброї)”, — сказав С.Мнучин.

Як повідомлялося, США 7 квітня здійснили ракетний удар по урядовій базі в Сирії крилатими ракетами, що базуються на кораблях ВМС США.