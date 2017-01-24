В США утвердили нового главу ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сенат США утвердил Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления США, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Кандидатуру Помпео поддержали 66 из 100 сенаторов, против проголосовали 32.
Отметим, что большинство тех, кто выступил против предложенного кандидата, члены Демократической партии.
Как пишет Reuters, законодатели опасались, что М.Помпео в должности директора ЦРУ может усилить слежку за населением.
В частности, он выступал с инициативой отменить закон, запрещающий Федеральному бюро расследований и Агентству национальной безопасности собирать данные о телефонных звонках тех граждан, которые не находятся под подозрением правоохранительных органов.