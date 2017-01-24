У США затвердили нового голову ЦРУ

Кандидатуру Помпео підтримали 66 із 100 сенаторів, проти проголосували 32.

Зазначимо, що більшість тих, хто виступив проти запропонованого кандидата, є членами Демократичної партії.

Як пише Reuters, законодавці побоювалися, що М.Помпео на посаді директора ЦРУ може посилити стеження за населенням.

Зокрема, він виступав з ініціативою скасувати закон, що забороняє Федеральному бюро розслідувань і Агентству національної безпеки збирати дані про телефонні дзвінки тих громадян, які не перебувають під підозрою правоохоронних органів.