У США затвердили нового голову ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сенат США затвердив Майка Помпео на посаду директора Центрального розвідувального управління США, передає УНН з посиланням на Reuters.
Кандидатуру Помпео підтримали 66 із 100 сенаторів, проти проголосували 32.
Зазначимо, що більшість тих, хто виступив проти запропонованого кандидата, є членами Демократичної партії.
Як пише Reuters, законодавці побоювалися, що М.Помпео на посаді директора ЦРУ може посилити стеження за населенням.
Зокрема, він виступав з ініціативою скасувати закон, що забороняє Федеральному бюро розслідувань і Агентству національної безпеки збирати дані про телефонні дзвінки тих громадян, які не перебувають під підозрою правоохоронних органів.