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15 марта, 19:03 • 110906 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154302 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130053 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123141 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108567 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103427 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100066 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США осудили украинца, выдававший себя за школьника

В США осудили украинца, выдававший себя за школьника

Киев • УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В США гражданина Украины, который выдавал себя за школьника, осудили на два месяца заключения по обвинению в мошенничестве с документами. 24-летний Артур Самарин признал себя виновным в мошенничестве с удостоверением и номером социального страхования, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

На следующую неделю назначены слушания и по другим обвинениям к нему, по которым ему грозит до 40 лет лишения свободы и депортация.

А.Самарин признал себя виновным в ряде других правонарушений. В частности он признал себя виновным в половых отношениях с 15-летней девушкой, что является уголовным преступлением.

Отметимто А.Самарин приехал в США в возрасте 19 лет по краткосрочной визе и нелегально остался, когда она закончилась. 2012 он выдал себя за школьника и поступил в среднюю школу в Пенсильвании, где произвел своими успехами хорошее впечатление на учителей, которые не знали о его настоящем возрасте. Позже он также исправил себе документы на имя Ашер Поттс, назвав своими приемными родителями американских супругов Поттс.

 

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