В США осудили украинца, выдававший себя за школьника

На следующую неделю назначены слушания и по другим обвинениям к нему, по которым ему грозит до 40 лет лишения свободы и депортация.

А.Самарин признал себя виновным в ряде других правонарушений. В частности он признал себя виновным в половых отношениях с 15-летней девушкой, что является уголовным преступлением.

Отметимто А.Самарин приехал в США в возрасте 19 лет по краткосрочной визе и нелегально остался, когда она закончилась. 2012 он выдал себя за школьника и поступил в среднюю школу в Пенсильвании, где произвел своими успехами хорошее впечатление на учителей, которые не знали о его настоящем возрасте. Позже он также исправил себе документы на имя Ашер Поттс, назвав своими приемными родителями американских супругов Поттс.