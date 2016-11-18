У США засудили українця, що видавав себе за школяра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У США громадянина України, що видавав себе за школяра, засудили на два місяці ув’язнення за звинуваченням у шахрайстві з документами. 24-річний Артур Самарін визнав себе винним у шахрайстві з посвідченням і номером соціального страхування, передає УНН з посиланнням на “Радіо Свобода”.
На наступний тиждень призначені слухання і за іншими звинуваченнями щодо нього, за якими йому загрожує до 40 років позбавлення волі і депортація.
А.Самарін визнав себе винним у низці інших правопорушень. Зокрема він визнав себе винним у статевих стосунках із 15-річною дівчиною, що є кримінальним злочином.
Заазначимо, що А.Самарін приїхав до США у віці 19 років за короткостроковою візою і нелегально залишився, коли вона закінчилася. 2012 року він видав себе за школяра і вступив до середньої школи в Пенсильванії, де справив своїми успіхами добре враження на вчителів, що не знали про його справжній вік. Пізніше він також виправив собі документи на ім’я Ашер Поттс, назвавши своїми названими батьками американське подружжя Поттсів.