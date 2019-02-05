В США засудили таксиста Uber, который убил шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Таксист онлайн-сервиса пассажирских автоперевозок Uber Джейсон Долтон был приговорен в США к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство шести человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN, передает УНН.
20 февраля 2016 Долтон в ходе беспорядочной стрельбы убил шесть человек и ранил двух других в разных частях южного округа Каламазу (штат Мичиган). От одного места стрельбы к другому убийца добирался, подвозя пассажиров сервиса Uber. Отмечается, что в январе Долтон полностью признал вину.
После инцидента онлайн-сервис Uber начали активно критиковать за то, что принимает на работу водителей в качестве независимых подрядчиков, а не официальных сотрудников. По данным CNN, компании пассажирских перевозок Uber и Lyft взяли на работу тысячи людей, у которых есть судимость.
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Справка УНН: Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвис Калаником и Гарретом Кэмп в 2009 году. Сейчас Uber действует более в 500 городах почти в 80 странах, в том числе в Украине.
Как сообщал УНН, в Сумах полиция объявила о розыске водителя, который топором убил таксиста.