У США засудили таксиста Uber, який убив шістьох осіб

20 лютого 2016 року Долтон в ході безладної стрілянини вбив шість осіб і поранив двох інших в різних частинах південного округу Каламазу (штат Мічиган). Від одного місця стрілянини до іншого вбивця добирався, підвозивши пасажирів сервісу Uber. Відзначається, що в січні Долтон повністю визнав провину.

Після інциденту онлайн-сервіс Uber почали активно критикувати за те, що приймає на роботу водіїв в якості незалежних підрядників, а не офіційних співробітників. За даними CNN, компанії пасажирських перевезень Uber і Lyft взяли на роботу тисячі людей, у яких є судимість.

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Довідка УНН: Uber - популярний онлайн-сервіс автомобільних перевезень. Ця компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) була заснована підприємцями Тревіс Каланіком і Гарретом Кемп в 2009 році. Зараз Uber діє понад у 500 містах майже в 80 країнах, в тому числі, в Україні.

Як повідомляв УНН, у Сумах поліція оголосила про розшук водія, який сокирою вбив таксиста.