В США заверили, что задержка с разговором Зеленского и Байдена не имеет никакой политической подоплеки - Енин

Так, говоря о большом ажиотаже в СМИ вокруг общения украинского лидера с президентом США, собеседник УНН отметил, что "это чистой воды спекуляция".

По его словам, отношения с ключевым в сфере безопасности и стратегическим партнером Украины - Соединенными Штатами - не сводятся к телефонной связи, тем более, с новой администрацией уже налажена связь.

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"Постоянно происходят контакты: говорили министры иностранных дел, говорили министры обороны, в течение ближайших дней будет телефонный разговор с участием нашего министра инфраструктуры с его американским коллегой. Мы даже имеем публичные заверения от американской стороны в связи с этими спекуляциями, что задержка с разговором не имеет никакой политической подоплеки, а связана исключительно с загруженным графиком президента США. Этот разговор состоится: не раньше, так позже", - сказал Енин.

Детали

Говоря о предстоящем разговоре, дипломат отметил, что его ведомство возлагает большие надежды, что "между нашими президентами будет установлено искренний, доверчивый рабочий контакт".

"Но, хотел бы подчеркнуть, что мы уже активно работаем над обеспечением как содержательного наполнения будущих контактов и будущих визитов, так и, самое главное, уточняем взаимные приоритеты в сотрудничестве друг с другом", - сказал он.

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"У нас есть все заверения американской администрации в том, что их поддержка территориальной целостности и независимости Украины будет иметь безусловный характер. То же касается готовности продолжать оказание военной поддержки, в т.ч. в форме предоставления летального оружия. Это так же будет двухпартийная поддержка продвижения курса реформ в Украине, борьбы с коррупцией, и ряд других вопросов, представляющих интерес для глобальной повестки дня. Тот же вопрос изменения климата, другие, достаточно активно были поставленные в приоритеты новой американской администрации", - добавил Енин.

Что было ранее

1 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый разговор со своим коллегой из Соединенных Штатов, государственным секретарем Энтони Блинкеном. В Госдепе США по итогам переговоров заявили, что Блинкен пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву. Накануне была еще одна беседа между главными дипломатами Украины и США.

Стоит также отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел один из первых телефонных разговоров как глава государства с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения была в том числе и ситуация в Украине. С Президентом Украины Владимиром Зеленским у президента Байдена пока не было публичных телефонных разговоров.

Однако, по мнению экс-посла США в Украине, эксперта Джона Хербста, украинцам не стоит усматривать негативных сигналов в том, что президент США пообщался по телефону с президентом России раньше, чем с Президентом Украины.