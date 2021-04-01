У США запевнили, що затримка з розмовою Зеленського і Байдена не має жодного політичного підґрунтя - Єнін

Так, говорячи про чималий ажіотаж у ЗМІ навколо спілкування українського лідера з президентом США, співрозмовник УНН зазначив, що “це чистої води спекуляція”.

З його слів, відносини з ключовим безпековим і стратегічним партнером України — Сполученими Штатами — не зводяться до телефонного зв’язку, тим більше, з новою адміністрацією вже налагоджено зв’язок.

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“Постійно відбуваються контакти: говорили міністри закордонних справ, говорили міністри оборони, протягом ближчих днів відбуватиметься телефонна розмова за участю нашого міністра інфраструктури з його американським відповідником. Ми навіть маємо публічні запевнення від американської сторони у зв’язку з цими спекуляціями, що затримка з розмовою не має жодного політичного підґрунтя, а пов’язана виключно з навантаженим графіком президента США. Ця розмова відбудеться: не раніше, так пізніше”, — сказав Єнін.

Деталі

Говорячи про майбутню розмову, дипломат зазначив, що його відомство покладає великі сподівання, що “між нашими президентами буде встановлено щирий, довірливий робочий контакт”.

“Але, хотів би наголосити, що ми вже активно працюємо над забезпеченням як змістовного наповнення майбутніх контактів і майбутніх візитів, так і, саме головне, уточнюємо взаємні пріоритети у співпраці один з одним”, — сказав він.

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“Ми маємо всі запевнення американської адміністрації у тому, що їхня підтримка територіальної цілісності і незалежності України матиме безумовний характер. Те саме стосується готовності продовжувати надання військової підтримки, у т.ч. у формі надання летальної зброї. Це так само буде двопартійна підтримка просування курсу реформ в Україні, боротьби з корупцією, і низка інших питань, які становлять інтерес для глобального порядку денного. Те саме питання зміни клімату, інші, які досить активно були поставлені у пріоритети нової американської адміністрації”, — додав Єнін.

Що було раніше

1 лютого голова українського МЗС Дмитро Кулеба провів першу розмову зі своїм колегою з Сполучених Штатів, державним секретарем Ентоні Блінкеном. У Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що Блінкен пообіцяв Кулебі, що Вашингтон продовжить активно надавати військову та економічну допомогу Києву. Напередодні була ще одна розмова між головними дипломатами України і США.

Варто також зазначити, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів одну з перших телефонних розмов як глава держави з російським лідером Володимиром Путіним. Однією з тем обговорення була зокрема і ситуація в Україні. З Президентом України Володимиром Зеленським у президента Байдена поки не було публічних телефонних розмов.

Водночас, на думку експосла США в Україні, експерта Джона Гербста, українцям не варто вбачати негативних сигналів у тому, що президент США поспілкувався телефоном із президентом Росії раніше, ніж із Президентом України.