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Дзвінок Байдена і Зеленського має бути підкріплено діями: у Держдепі США нагадали про реформи

Дзвінок Байдена і Зеленського має бути підкріплено діями: у Держдепі США нагадали про реформи

Київ • УНН

 • 12717 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Дзвінок президентів США Джозефа Байдена та України Володимира Зеленського, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями. І Сполучені Штати хочуть, щоб Україна досягла успіху, а для нього повинні бути правильні дії та правильні реформи. Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, який відповідає у Державному департаменті за політику щодо регіону та України, в інтерв'ю "Голосу Америки", передає УНН.

Цитата:

"... важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями, про які я згадав. Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи", - сказав Кент, відповідаючи на запитання про відсутність телефонної розмови між Байденом та Зеленським і те, наскільки важливо для двох лідерів встановити особистий контакт та довіру.

Деталі

При цьому представник Державного департаменту США погодився, що "довіра дуже важлива у будь-яких стосунках". "Як всередині країни так і між країнами. Гадаю, президент Байден, будучи віце-президентом, досягнув чудових результатів, намагаючись збудувати цю довіру з українськими колегами. Очевидно, довіра є двосторонньою, і я очікую, що найближчим часом між нашими лідерами відбудеться розмова", - додав він.

При цьому Кент не став пов'язувати нинішнє рішення щодо часу та змісту дзвінка з попередньою розмовою Зеленського з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

"Адміністрація Байдена прийме правильне рішення в інтересах США, тож я б не пов’язував ці дві речі", - сказав заступник помічника Держсекретаря.

При цьому він зазначив, що США готові - і Держсекретар Ентоні Блінкен про це казав - підтримати Україну в обороні від агресії з-за кордону з боку Росії, а також у подоланні викликів зсередини, і тут йдеться про реформи. "Ця адміністрація надає пріоритет боротьбі з корупцією та допомагає демократіям процвітати. Ми вважаємо, що демократії найкраще підходять для вирішення викликів 21 століття, і це є спільним для українців та американців", - додав Кент.

"Зусилля щодо реформ потрібно продовжувати та посилювати. Абсолютно важливим є судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним судом, який підриває і відвертає зміни, є справжнім викликом для українців. США є тут, щоб підтримати як партнер. Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - чи то МВФ, чи США, буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін", - додав представник Держдепу.

Що було раніше

1 лютого голова українського МЗС Дмитро Кулеба провів першу розмову зі своїм колегою з Сполучених Штатів, державним секретарем Ентоні Блінкеном.

У Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що Блінкен пообіцяв Кулебі, що Вашингтон продовжить активно надавати військову та економічну допомогу Києву.

Варто також зазначити, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів одну з перших телефонних розмов як глава держави з російським лідером Володимиром Путіним. Однією з тем обговорення була зокрема і ситуація в Україні. З Президентом України Володимиром Зеленським у президента Байдена поки не було публічних телефонних розмов.

Водночас, на думку експосла США в Україні, експерта Джона Гербста, українцям не варто вбачати негативних сигналів у тому, що президент США поспілкувався телефоном із президентом Росії раніше, ніж із Президентом України.

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