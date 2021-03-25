Звонок Байдена и Зеленского должен быть подкреплен действиями: в Госдепе США напомнили о реформах

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"... важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский достигли успеха. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - сказал Кент, отвечая на вопрос об отсутствии телефонного разговора между Байденом и Зеленским и о том, насколько важно для двух лидеров установить личный контакт и доверие.

Детали

При этом представитель Государственного департамента США согласился, что "доверие очень важно в любых отношениях". "Как внутри страны, так и между странами. Думаю, президент Байден, будучи вице-президентом, достиг замечательных результатов, пытаясь построить это доверие с украинскими коллегами. Очевидно, доверие является двусторонним, и я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор", - добавил он.

При этом Кент не стал связывать нынешнее решение о времени и содержании звонка с предыдущим разговором Зеленского с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

"Администрация Байдена примет правильное решение в интересах США, поэтому я бы не связывал эти две вещи", - сказал заместитель помощника Госсекретаря.

При этом он отметил, что США готовы - и Госсекретарь Энтони Блинкен об этом говорил - поддержать Украину в обороне от агрессии из-за границы со стороны России, а также в преодолении вызовов изнутри, и здесь речь идет о реформах. "Эта администрация отдает приоритет борьбе с коррупцией и помогает демократиям процветать. Мы считаем, что демократии лучше подходят для решения вызовов 21 века, и это является общим для украинцев и американцев", - добавил Кент.

"Усилия по реформам нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом, подрывает и отвлекает изменения, что является настоящим вызовом для украинцев. США здесь, чтобы поддержать как партнер. Но если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам - будь то МВФ или США, будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформ и изменениям", - добавил представитель Госдепа.

Что было ранее

1 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый разговор со своим коллегой из Соединенных Штатов, государственным секретарем Энтони Блинкеном.

В Госдепе США по итогам переговоров заявили, что Блинкен пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву.

Стоит также отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел один из первых телефонных разговоров как глава государства с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения была в том числе и ситуация в Украине. С Президентом Украины Владимиром Зеленским у президента Байдена пока не было публичных телефонных разговоров.

В то же время, по мнению экс-посла США в Украине, эксперта Джона Хербста, украинцам не стоит усматривать негативных сигналов о том, что президент США пообщался по телефону с президентом России раньше, чем с Президентом Украины.