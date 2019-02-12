В США призвали Россию отвести вооружение и войска из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В США призвали Россию отвести вооружение и войска из Украины и освободить украинских военнопленных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства США в Украине.
"На протяжении последних 4 лет, которые проходят сегодня с момента подписания трехстороннего контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения. Россия должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризис, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, суд в РФ оставил под стражей восемь украинских военнопленных моряков .