У США закликали Росію відвести озброєння та війська з України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У США закликали Росію відвести озброєння та війська з України та звільнити українських військовополоненних. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву посольства США в Україні.
"Протягом останніх 4 років, що минають сьогодні з моменту підписання Тристоронньою контактною групою Комплексу заходів з виконання Мінських угод, Росія постійно не дотримується цих угод. Росія мусить припинити розпалювати створені нею гуманітарну, економічну та екологічну кризи, звільнити українських в’язнів, відвести озброєння та війська, здійснити негайне та всеосяжне припинення вогню", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, суд у РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків.