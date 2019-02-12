У США закликали Росію відвести озброєння та війська з України

"Протягом останніх 4 років, що минають сьогодні з моменту підписання Тристоронньою контактною групою Комплексу заходів з виконання Мінських угод, Росія постійно не дотримується цих угод. Росія мусить припинити розпалювати створені нею гуманітарну, економічну та екологічну кризи, звільнити українських в’язнів, відвести озброєння та війська, здійснити негайне та всеосяжне припинення вогню", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, суд у РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків.