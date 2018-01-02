В США призвали наказать виновных в убийстве Ноздровской

"Ошеломлены и расстроены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, в уголовном производстве, открытом по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской, допрошено более 50 человек.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области было найдено труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда.