У США закликали покарати винних у вбивстві Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У США висловили співчуття близьким та родичам убитої адвоката Ірини Ноздровської та сподіваються, що винні у цьому злочині будуть притягнуті до відповідальності. Про це йдеться в заяві у Twitter посольства США в Києві, передає УНН.
“Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності”, — сказано в заяві.
Як повідомляв УНН, у кримінальному провадженні, відкритому за фактом вбивства адвоката Ірини Ноздровської, допитано понад 50 осіб.
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.
Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.