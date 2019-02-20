В США арестовали лейтенанта по подозрению в подготовке теракта

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58455 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78764 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129667 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129773 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129458 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124911 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 160407 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141414 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

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В США арестовали лейтенанта по подозрению в подготовке теракта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Лейтенанта Береговой охраны США, проходившего службу в штабе в Вашингтоне, арестовали по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, направленные в федеральный суд в штате Мэриленд, передает УНН.

По данным телекомпании, им оказался 49-летний Кристофер Пол Хессон. В ходе обыска у него обнаружили 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов. Лейтенант планировал напасть на политиков, журналистов и обычных граждан.

Отмечается что мужчина планировал устроить теракт, вдохновившись норвежским экстремистом Андерсом Брейвиком, совершившим теракт в Норвегии в июле 2011 года, в результате которого погибли 77 человек.

В свою очередь журнал Newsweek сообщает, что прокуратура Мэриленда предъявила Хэссону обвинения в хранении наркотиков и оружия.

Издание утверждает, что в июне 2017 года лейтенант составил документ, в котором он заявлял о желании “совершить нападения с применением биологического оружия”. Помимо этого, Хэссон создал перечень членов Демократической партии США, общественных деятелей и журналистов.

Как отмечал УНН, число жертв вооруженных нападений на западе Нигерии возросло до 130.

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