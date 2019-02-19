Кількість жертв збройних нападів на заході Нігерії зросло до 130

Досі влада штату повідомляла про 66 загиблих та десятки поранених унаслідок нападів. Так само керівництво штату пообіцяло надати тимчасовий притулок усім жителям сіл, що зазнали нападу, які через страх за своє життя бояться повернутися додому, інформує агенція новин KNA.

На півдні штату Кадуна нерідко доходить до конфліктів між фермерами та пастухами худоби, котрі ведуть боротьбу за придатні до обробітку й випасу свійських тварин землі. Таких земель щороку стає дедалі менше.

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Атаку було скоєно минулої п'ятниці, за день до намічених на минулі вихідні президентських виборів. Поки що причини нападу незрозумілі. Тим часом через проблеми з логістикою вибори глави держави в Нігерії перенесли на 23 лютого.

Головними кандидатами на цей пост вважаються чинний 76-річний президент Мухаммаду Бухарі і 72-річний мільйонер Атіка Абубакар від найбільшої опозиційної партії, нагадує KNA.

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Нагадаємо, 16 лютого в країні повинні були пройти президентські вибори, але їх перенесені на 23 лютого. Офіційною причиною стало, те що влада не змогла вчасно доставити бюлетені для голосування на всі виборчі дільниці.

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