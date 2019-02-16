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Вибори президента Нігерії перенесли на 23 лютого

Вибори президента Нігерії перенесли на 23 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вибори президента Нігерії, проведення яких було заплановано на 16 лютого, було перенесено на 23 лютого. Про це в суботу оголосив голова Незалежної національної виборчої комісії країни Махмуд Якубу, передає УНН.

“Після ретельної перевірки виконання логістичного та операційного плану, володіючи рішучістю провести вільні, чесні та гідні довіри вибори, комісія прийшла до висновку, що проведення голосування, як було заплановано, не представляється можливим. Тому комісія вирішила перенести президентські вибори і вибори в Національну асамблею (двопалатний парламент Нігерії) на суботу, 23 лютого 2019 року”, — йдеться в заяві Якубу, розміщеному в Twitter виборчкому.

Як повідомляє агентство Associated Press, глава комісії заявив, що “прийняти таке рішення було нелегко, проте воно необхідне для успішного проведення виборів і зміцнення демократії”.

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Раніше стало відомо, що за вісім годин до відкриття перших виборчих дільниць виборчком країни зібрався на екстрену нараду, щоб обговорити можливу відстрочку. Перенесення виборів пов’язують з труднощами, що виникли при доставці на ділянки виборчих бюлетенів.

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На пост глави держави претендують 73 кандидати від 91 політичної партії, однак фаворитами, на думку більшості спостерігачів, є двоє — чинний президент 76-річний Мухаммаду Бухарі, який балотується на другий чотирирічний термін, і 72-річний мільйонер Атіка Абубакар, який займав пост віце- президента в адміністрації Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 роках. Політологи і коментатори поки не беруться назвати ймовірного переможця, відзначаючи, що конкуренція і боротьба, як очікується, будуть дуже серйозними.

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Як повідомляв УНН, у нігерійському місті Порт-Харкорт, штат Ріверс, після виступу чинного президента країни Мохаммаду Бухарі в рамках передвиборної кампанії сталася тиснява, жертвами якої стали щонайменше 14 осіб.

Breaking News: The #NigeriaDecides2019 Elections now to hold on; 23rd February, 2019 for Presidential and National Assembly while the Governorship, State House of Assembly and the FCT Area Council Elections is to hold on 9th March, 2019. pic.twitter.com/6zhvBLQe2a

— INEC Nigeria (@inecnigeria) 16 лютого 2019 р.

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