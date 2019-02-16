Вибори президента Нігерії перенесли на 23 лютого

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вибори президента Нігерії, проведення яких було заплановано на 16 лютого, було перенесено на 23 лютого. Про це в суботу оголосив голова Незалежної національної виборчої комісії країни Махмуд Якубу, передає УНН.