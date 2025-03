Выборы президента Нигерии перенесли на 23 февраля

"После тщательной проверки выполнения логистического и операционного плана, обладая решительностью провести свободные, честные и достойные доверия выборы, комиссия пришла к выводу, что проведение голосования, как было запланировано, не представляется возможным. Поэтому комиссия решила перенести президентские выборы и выборы в Национальную ассамблею (двухпалатный парламент Нигерии) на субботу, 23 февраля 2019", - говорится в заявлении Якубу, размещенном в Twitter избиркома.

Как сообщает агентство Associated Press, глава комиссии заявил, что "принять такое решение было нелегко, однако оно необходимо для успешного проведения выборов и укрепления демократии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Нигерии: в пожаре уничтожены 5 тыс. устройств для идентификации избирателей

Ранее стало известно, что за 8:00 до открытия первых избирательных участков избирком страны собрался на экстренное совещание, чтобы обсудить возможную отсрочку. Перенос выборов связывают с трудностями, возникшими при доставке на участки избирательных бюллетеней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сахар, деньги и митинги: как проходит агитация на выборах в Нигерии

На пост главы государства претендуют 73 кандидата от 91 политической партии, однако фаворитами, по мнению большинства наблюдателей, есть двое - действующий президент 76-летний Мухаммаду Бухари, который баллотируется на второй четырехлетний срок, и 72-летний миллионер Атика Абубакар, который занимал пост вице - президента в администрации Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 годах. Политологи и комментаторы пока не берутся назвать вероятного победителя, отмечая, что конкуренция и борьба, как ожидается, будут очень серьезной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Нигерии: ЕС и США направили наблюдателей

Как сообщал УНН, в нигерийском городе Порт-Харкорт, штат Риверс, после выступления действующего президента страны Мохаммаду Бухари в рамках предвыборной кампании произошла давка, жертвами которой стали по меньшей мере 14 человек.

Breaking News: The # NigeriaDecides2019 Elections now to hold on; 23rd February, 2019 for Presidential and National Assembly while the Governorship, State House of Assembly and the FCT Area Council Elections is to hold on 9th March , 2019 pic.twitter.com/6zhvBLQe2a

- INEC Nigeria (@inecnigeria) 16 февраля 2019