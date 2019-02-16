У Нігерії бойовики атакували 8 сіл, 66 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Щонайменше, 66 осіб було вбито в результаті нападів невідомих бойовиків на 8 сел в нігерійському штаті Кадуна. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Сіньхуа".
Губернатор штату Насир ер-Руфа повідомив в соцмережах, що бойовики атакували 8 сіл, поліція виявила тіла 66 осіб, серед яких 22 дитини, четверо поранених були госпіталізовані.
Затримано кілька осіб, підозрюваних в причетності до нападів. Губернатор не повідомив про осіб заарештованих і їхні мотиви. Ер-Руфа закликав мешканців, які зазнали нападу, відмовитися від помсти і дозволити поліції та іншим правоохоронним органам врегулювати інцидент.
Нагадаємо, в провінції Досо на заході Нігера невідомі бойовики атакували поліцейську дільницю. В результаті загинули два правоохоронця і один мирний житель.