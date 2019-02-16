В Нигерии боевики атаковали 8 деревень, 66 людей погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По меньшей мере, 66 человек были убиты при нападениях неизвестных боевиков на деревни в нигерийском штате Кадуна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информагентство "Синьхуа".
Губернатор штата Насир эр-Руфаи сообщил в соцсетях, что боевики атаковали 8 деревень, полиция обнаружила тела 66 человек, среди которых 22 ребенка, четверо раненых были госпитализированы.
Задержаны несколько лиц, подозреваемых в причастности к нападениям. Губернатор не сообщил о личностях арестованных и их мотивах. Эр-Руфаи призвал жителей подвергшихся нападению деревень отказаться от мести и дать полиции и другим правоохранительным органам урегулировать инцидент.
Напомним, в провинции Досо на западе Нигера неизвестные боевики атаковали полицейский участок. В результате погибли два правоохранителя и один мирный житель.