Боевики обстреляли полицию Нигера, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В провинции Досо на западе Нигера неизвестные боевики атаковали полицейский участок. В результате погибли два правоохранителя и один мирный житель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Боевики обстреляли склад полицейского участка из реактивного гранатомета, сожгли останки двух погибших полицейских и скрылись. Полиция ведет розыскные работы в районе инцидента.
Сообщается, что место происшествия находится менее чем в 200 км от столицы Нигера. В службе безопасности страны заявили, что это первое нападение боевиков в этом районе за последние несколько лет.
Как сообщал УНН, в ходе масштабной операции правительственная армия Нигера уничтожила более 200 боевиков радикальной группировки "Боко харам".