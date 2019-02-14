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22 березня, 17:51 • 95872 перегляди

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Бойовики обстріляли поліцію Нігеру, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У провінції Досо на заході Нігера невідомі бойовики атакували поліцейську дільницю. В результаті загинули два правоохоронця і один мирний житель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Бойовики обстріляли склад поліцейської дільниці з реактивного гранатомета, спалили останки двох загиблих поліцейських і зникли. Поліція веде розшукові роботи в районі інциденту.

Повідомляється, що місце події знаходиться менш ніж в 200 км від столиці Нігера. У службі безпеки країни заявили, що це перший напад бойовиків в цьому районі за останні кілька років.

Як повідомляв УНН, в ході масштабної операції урядова армія Нігеру знищила понад 200 бойовиків радикального угрупування "Боко харам".

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