Бойовики обстріляли поліцію Нігеру, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У провінції Досо на заході Нігера невідомі бойовики атакували поліцейську дільницю. В результаті загинули два правоохоронця і один мирний житель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Бойовики обстріляли склад поліцейської дільниці з реактивного гранатомета, спалили останки двох загиблих поліцейських і зникли. Поліція веде розшукові роботи в районі інциденту.
Повідомляється, що місце події знаходиться менш ніж в 200 км від столиці Нігера. У службі безпеки країни заявили, що це перший напад бойовиків в цьому районі за останні кілька років.
Як повідомляв УНН, в ході масштабної операції урядова армія Нігеру знищила понад 200 бойовиків радикального угрупування "Боко харам".